Rus Hava Savunması Son 24 Saatte 1.478 İHA Düşürdü: Moskova'ya Rekor Saldırı

MOSKOVA, 17 Ağustos (Xinhua) -- Rus hava savunma güçlerinin son bir gün içinde onlarca füzeyi önlediği ve 1.478 sabit kanatlı insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamaya göre hava savunma sistemleri, 14 adet güdümlü hava bombasını, ABD yapımı bir HIMARS roket mermisini ve 9 adet Flamingo uzun menzilli seyir füzesini de engelledi.

Bakanlık, cumartesi günü de Ukrayna'ya ait 1.328 adet İHA, 7 adet güdümlü hava bombası, 17 adet Flamingo füzesi ve 4 adet HIMARS roket mermisinin imha edildiğini kaydetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, cumartesi gecesinden pazar sabahına kadar Moskova bölgesini hedef alan saldırı girişiminde, düşmana ait İHA'ların sayısının 600'e ulaştığını belirterek, bu rakamın iki yılın en yüksek seviyesi olduğunu ifade etti.

"İHA'ların yalnızca yaklaşık üçte biri, önlenip imha edilmeden önce Moskova'nın dış kesimlerine yaklaşabildi" diyen Sobyanin, yoğun İHA saldırıları sonucu Moskova çevre yolu yakınında üç sivilin yaralandığını belirtti.

Geçtiğimiz hafta boyunca Moskova bölgesinin 1.700'den fazla İHA'yla hedef alındığını kaydeden Sobyanin, bunların büyük çoğunluğunun uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini, 123'ünün ise başkente yaklaşırken imha edildiğini bildirdi.

Donetsk Valisi Denis Puşilin'in açıklamasına göre ise Ukrayna'nın pazar günkü İHA saldırılarında Gorlovka şehrinde bir kişi hayatını kaybetti, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 10 sivil yaralandı.

Kaynak: Xinhua