Haberler

Rusya: Moskova'ya 620 İHA saldırısı, 180'i düşürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Moskova Belediye Başkanı, gece bölgeye gönderilen 620 İHA'dan 180'inin etkisiz hale getirildiğini, saldırılarda 3 kişinin yaralandığını açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı, toplam 791 İHA'nın düşürüldüğünü bildirdi.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece Moskova bölgesine gönderilen 620 insansız hava aracından (İHA) 180'inin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Çok sayıda İHA'nın Moskova bölgesini hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saatlerinden bugün saat 05.00'e kadar Moskova bölgesine doğru 620 İHA uçtu. Bunlardan 180'i bölge üzerinde yok edildi." ifadesini kullandı.

Sobyanin, vurulan İHA parçalarının düştüğü noktalarda acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Rusya'nın Moskova Bölge Valisi Andrey Vorobyov da sosyal medya hesabından, bölgenin gece yoğun İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölgenin birçok noktasında sivil altyapının hasar gördüğünü ifade eden Vorobyov, saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun bölgeye yönelik saldırılarında 20 kişinin yaralandığını kaydetti.

Ukrayna'ya ait 791 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 791 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü aktarıldı.

Kaynak: AA
YKS sonuçları açıklandı! Kayıtlar 24-28 Ağustos'ta

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği sonuçlar açıklandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray Batrakov'u İstanbul'a getiriyor

Transfer nihayet bitti! G.Saray yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Marcus Rashford'dan Galatasaray'a yeşil ışık! Şartlar oluşursa gelecek

Sıkı durun! Süper Lig'i sallayacak isim haber yolladı geliyor

Ronaldo ile evlendi, eski sevgilisiyle fotoğrafları ortaya çıktı

Nereden nereye! Bu kadını şimdi dünya tanıyor
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji açıkladı: İşte 18 Ağustos 2026 hava durumu raporu

O illerde yaşayanlar dikkat! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor
'Ege'nin Maldivleri' olarak bilinen Kalem Adası'nın bir bölümü Kuriş ailesinin çıktı

'Ege'nin Maldivleri' olarak biliniyor! Cennet ada da Kurişlerin çıktı
Hacı Bektaş anmasında Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları protokoldeki yerini terk etti

Sabahat Akkiraz sahneye çıktı, Tülay Hatimoğulları yerini terk etti
Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku

Polis memuru kocasının öldüresiye dövdüğü kadına hapis şoku