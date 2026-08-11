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Moskova'ya Rekor İHA Saldırısı: 237 Araç Hedef Alındı

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Moskova Belediye Başkanı Sobyanin, gece boyunca bölgeye 237 İHA ile saldırı düzenlendiğini, çoğunun hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Rusya Savunma Bakanlığı ise toplam 396 İHA'nın imha edildiğini duyurdu.

Rusya'nın başkenti Moskova'nın Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece Moskova bölgesinin 237 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya üzerinden konuya ilişkin açıklama yaptı.

Moskova bölgesini çok sayıda İHA'nın hedef aldığını belirten Sobyanin, "Dün akşam saat 20.30'dan bugün sabah saat 08.30'a kadar Moskova bölgesine doğru 237 İHA uçtu. Bunların birçoğu, bölge sınırında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi. Başkent Moskova'ya doğru uçan 13 İHA yok edildi." ifadelerini kullandı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 396 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler üzerinde hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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