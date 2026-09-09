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Rusya: Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararı cevapsız kalmayacak

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu eylemler, cevapsız kalmayacak.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Macaristan'ın Rus diplomatlarını sınır dışı etme kararının ikili ilişkileri olumsuz etkileyeceğini belirterek, "Bu eylemler, cevapsız kalmayacak." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

Macaristan'ın "Viyana Sözleşmesi kapsamında diplomatlar için kabul edilemez faaliyetlerde" bulundukları gerekçesiyle 10 Rus diplomatını sınır dışı etme kararını değerlendiren Peskov, şöyle konuştu:

"Bu, ikili ilişkileri olumsuz etkileyecek. Bununla birlikte, ilişkilerimizi daha da geliştirmeye açığız. Buna ilgi duyuyoruz. Rusya-Macaristan ilişkilerinin sahip olduğu değerli birikime herhangi bir zarar verilmesinden yana değiliz. Ancak Macaristan'ın kararına gerekli şekilde karşılık verilecek. Bu eylemler, cevapsız kalmayacak."

"Ukrayna konusunda üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılacağını umuyoruz"

Peskov, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "kısa zamanda Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bir yol haritasının ortaya çıkacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin ise bunu kamuoyuna açık şekilde tartışmak istemediklerini belirtti.

Halihazırda oluşturulmuş bir yol haritasının bulunmadığını ifade eden Peskov, "Üçlü formattaki müzakerelerin yeniden başlatılmasına yönelik ortak siyasi irade mevcut. Müzakerelerin gelecekte yeniden başlatılacağını umuyoruz. Amerikan tarafıyla bu konuda temaslarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ukrayna ile esir asker değişimi konusundaki çalışmaların devam ettiğini dile getiren Peskov, ABD ile Rusya arasında da tutuklu takasıyla ilgili temasların sürdüğünü kaydetti.

Peskov, Rusya, ABD ve Çin liderlerinin Shenzhen kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında bir araya gelmeleri için imkanın bulunduğunu söyledi.

Kaynak: AA
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