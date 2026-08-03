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Krasnodar'a İHA Saldırısı: 4 Ölü, 10 Yaralı

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Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezi, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinin Operasyonel Merkezi, bölgeye yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Merkezden yapılan açıklamada, Krasnodar bölgesine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Vurulan İHA'lara ait parçaların bölgedeki Gelencik kentinin yakınlarında bulunan Arhipo-Osipovka köyüne düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, "Bunun sonucunda biri çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2'si çocuk 10 kişi yaralandı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, olay yerinde acil servis ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Kaynak: AA
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