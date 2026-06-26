Haberler

Rusya: Ukrayna'nın saldırısına cevap olarak Kiev ve Poltava'daki hedefler vuruldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın saldırılarına karşılık Kiev'de bir silah deposu ve Poltava'da bir petrol rafinerisini vurduklarını, ayrıca 660 Ukrayna İHA'sını düşürdüklerini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırılarına karşılık olarak gece Kiev'deki bir silah deposu ve Poltava'da bir petrol rafinerisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20-26 Haziran tarihlerinde Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevap olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin 5 grup saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan savunma sanayisi kompleksi tesisleri, yakıt ve enerji ile ulaşım altyapısı, mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli insansız hava araçları montaj ve depolama alanlarının vurulduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçılar için geçici konuşlanma alanlarının ateş altına alındığı aktarıldı.???????

Açıklamada, "Ayrıca, bu gece yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanılarak, Kiev'deki bir bölgesel tedarik merkezi ve silah depolama tesisleri, Poltava bölgesindeki Kremençuk'taki bir petrol rafinerisine grup saldırısı düzenlendi ve vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova dahil farklı bölgeler üzerinde Ukrayna'ya ait 660 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirmişti. Bakanlığın verilerine göre, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırı, bu yılın "Rusya'ya yönelik en yoğun İHA saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA / Ali Cura
Özgür Özel Diyarbakır'da: Güne Selahattin Demirtaş'ın selamıyla başladık

Özel Diyarbakır'da! Kente gelir gelmez Demirtaş sürpriziyle karşılandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaan'ın golü sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi

Gol sonrası yaşananlara tepkiler çığ gibi
WEEX’in yasa dışı oyunu: SPK engeline rağmen fenomenler ve bot hesaplarla Türkiye’de faaliyetlerini sürdürüyor

WEEX’in yasa dışı oyunu! Sistemin nasıl işlediği ortaya çıktı
Rusya'da akaryakıt krizi derinleşiyor! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Savaşın faturası ağır oldu
Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu

Oto elektrik ustası iş yerinde ölü bulundu
Ucuza lahmacun sattığı için şikayet edilen esnaf: Yüzde 15 karla satıyorum

"Bu fiyata satılmaz" diye şikayet edilen esnaf ilk kez konuştu
Orkun Kökçü'den maç sonu dikkat çeken sözler: Söylenecek çok şey var ama...

Maç sonu söyledikleri dikkat çekti
Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu: Keşke gelip bize söyleselerdi

Bakan Tekin açlık grevindeki öğretmenlerle ilgili ilk kez konuştu