Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rusya topraklarına saldırılarına karşılık olarak gece Kiev'deki bir silah deposu ve Poltava'da bir petrol rafinerisini vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 20-26 Haziran tarihlerinde Ukrayna ordusunun Rusya'daki sivil hedeflere yönelik saldırılarına cevap olarak Rus Silahlı Kuvvetlerinin 5 grup saldırısı gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu saldırılarda Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan savunma sanayisi kompleksi tesisleri, yakıt ve enerji ile ulaşım altyapısı, mühimmat ve yakıt depoları, uzun menzilli insansız hava araçları montaj ve depolama alanlarının vurulduğu belirtilen açıklamada, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ve yabancı paralı savaşçılar için geçici konuşlanma alanlarının ateş altına alındığı aktarıldı.???????

Açıklamada, "Ayrıca, bu gece yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları kullanılarak, Kiev'deki bir bölgesel tedarik merkezi ve silah depolama tesisleri, Poltava bölgesindeki Kremençuk'taki bir petrol rafinerisine grup saldırısı düzenlendi ve vuruldu." ifadelerine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca Moskova dahil farklı bölgeler üzerinde Ukrayna'ya ait 660 insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini bildirmişti. Bakanlığın verilerine göre, Ukrayna ordusunun gece saatlerinde düzenlediği saldırı, bu yılın "Rusya'ya yönelik en yoğun İHA saldırısı" olarak kayıtlara geçmişti.