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Rusya: Ukrayna devriye botu Karadeniz'de vuruldu

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Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait devriye botunu vurduklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna'ya ait devriye botunu vurduklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın askeri amaçlarla kullanılan gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Ukrayna'ya ait devriye botunun Odessa kentinin güneyinde Karadeniz'de vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu botun silah taşıyan gemilere eşlik ettiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçları (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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