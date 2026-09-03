Rusya: Karadeniz'de 2 Ukrayna gemisi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için silah taşıyan 2 gemiyi vurduklarını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri amaçlarla kullanılan gemilere yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de silah ve mühimmat taşıyan kuru yük gemisi ile konteyner gemisini insansız hava araçlarıyla (İHA) vurduk." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA