Rusya: Karadeniz'de Ukrayna'ya yük taşıyan gemi vuruldu
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz’de Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan gemiyi vurduklarını duyurdu.
Rusya Savunma Bakanlığı, Karadeniz'de Ukrayna ordusu için askeri yük taşıyan gemiyi vurduklarını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da askeri hedeflere yönelik saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, "Gün içinde Karadeniz'de Batılı ülkelerin sağladığı askeri teknik malzemeleri taşıyan bir kuru yük gemisi insansız hava araçlarıyla (İHA) vuruldu." ifadesi yer aldı.
Kaynak: AA