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Rusya İstihbarat Şefi Bakü'de Suriye Görevlisiyle Görüştü

Rusya İstihbarat Şefi Bakü'de Suriye Görevlisiyle Görüştü
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Rusya Dış İstihbarat Servisi Başkanı Sergey Narışkin, Bakü'de düzenlenen Afganistan konferansında Suriye istihbarat yetkilisiyle görüştüğünü açıkladı. Görüşmenin detayları hakkında bilgi verilmedi.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin, geçen hafta Suriye istihbaratı yetkilisiyle görüştüğünü bildirdi.

Rus haber ajansı TASS'a açıklamalarda bulunan Narışkin, geçen hafta Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Afganistan ile ilgili konferansa katıldığını belirtti.

Konferansa Avrasya ve Orta Doğu ülkelerinin üst düzey temsilcilerinin katıldığını aktaran Narışkin, "Konferansta, Suriye istihbaratının yetkililerinden biri yer aldı. Onunla yapıcı görüşme yaptım." dedi.

Narışkin, görüşmenin içeriğine dair bilgi vermedi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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