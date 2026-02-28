Haberler

ABD ve İsrail'in İran'a Saldırısı... Rusya ve İran Dışişleri Bakanları Telefonda Görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını sona erdirmek için çaba göstereceğini açıkladı. Lavrov, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki pozisyonunu barışçıl çözümler için kullandığını ifade etti.

(ANKARA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçi ile yaptığı telefon görüşmesinde, Moskova'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının hızlı ve barışçıl şekilde sona erdirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine dair detay verilmezken, Lavrov'un Moskova'nın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konumunu "barışçıl bir çözüm arayışını kolaylaştırmak" için kullanabileceğini ifade ettiği aktarıldı. Lavrov'un ayrıca Arakçi'ye Moskova'nın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarının hızlı ve barışçıl şekilde sona erdirilmesi için çaba göstereceğini söylediği kaydedildi.

Açıklamada, telefon görüşmesini başlatan tarafın İran olduğu, Arakçi'nin Moskova'ya "sarsılmaz ve kararlı desteği" için teşekkür ettiği belirtildi.

