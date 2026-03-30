Rusya, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadı ve çatışmaların durdurulması çağrısında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'nin konutuna yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısını kınadıklarını bildirdi.

Zaharova, IKBY Başkanı Barzani'nin konutuna İHA ile düzenlenen saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Basra Körfezi bölgesinde silahlı çatışmaların sürdürülmesinden, idari ve sivil altyapıya yönelik saldırıların artmasından endişe duyduklarını belirten Zaharova, "Barzani'nin konutuna yönelik saldırıyı kınıyoruz. Saldırıyı düzenleyenlerin amacı, ABD ve İsrail'in İran'a karşı sebepsiz saldırganlığıyla tetiklenen eşi benzeri görülmemiş askeri-siyasi krizi genişletmektir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın çatışmaların derhal durdurulmasından, durumun da siyasi ve diplomatik çözümüne döndürülmesinden yana olduğunu vurgulayan Zaharova, çatışma taraflarına askeri olmayan hedeflere saldırı düzenlemekten kaçınma çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
