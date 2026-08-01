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Rusya İçişleri Bakanlığı: Moskova'daki patlamada 3 kişi öldü

Rusya İçişleri Bakanlığı: Moskova'daki patlamada 3 kişi öldü
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Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, başkent Moskova'da meydana gelen patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova'daki Kudrin Meydanı'nda bulunan bir kafenin yanında patlama meydana geldiği belirtildi.

Bakanlık ekiplerinin olay yerinde çalışmaları sürdürdüğü aktarılan açıklamada, "Patlama sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 15 kişi yaralandı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Soruşturma Komitesinden de yapılan açıklamada, olay yerinde incelemelerin yapıldığı, patlama nedeninin araştırıldığı kaydedildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, patlamanın yaşandığı meydanın ulaşıma kapatıldığı, güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Diğer yandan, bazı Telegram kanallarında, patlamanın meydana geldiği bölgedeki restoranda bir Rus generalin doğum gününün kutlandığı iddia edildi.

Kaynak: AA
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