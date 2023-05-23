Rusya İçişleri Bakanı, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den birkaç gün sonra Suudi Arabistan'da

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasından birkaç gün sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Rusya İçişleri Bakanı Vladimir Kolokoltsev, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Arap Birliği Zirvesi'ndeki konuşmasından birkaç gün sonra Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a geldi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, Kolokoltsev, Riyad ziyareti kapsamında Suudi mevkidaşı Abdulaziz Bin Suud Al Suud ile görüştü.

Görüşmede, iki ülkenin dışişleri bakanlıkları arasında güvenlik işbirliğini geliştirmenin yolları ve ortak öneme sahip bir dizi mesele ele alındı.

Haberde görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Rusya İçişleri Bakanı'nın, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den birkaç gün sonra Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi dikkati çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı'nın Arap Birliği zirvesine katılması

Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde 19 Mayıs'ta düzenlenen 32. Arap Birliği Zirvesi'ne üye ülke liderlerinin yanı sıra Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy de katılmıştı.

Bu, Zelenskiy'nin geçen yıl Rusya-Ukrayna savaşının patlak vermesinin ardından Suudi Arabistan ve bir Arap ülkesine gerçekleştirdiği ilk ziyaretti.

Suudi Arabistan'ın Rusya ile Ukrayna arasında özellikle esir takası konusunda arabuluculuk yaptığının bilinmesi ve Moskova'yla "stratejik" olarak nitelendirilen ilişkilere sahip olması dikkati çekiyor.