Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı - Haberler

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Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı

İhlas Haber Ajansı - Bekir Keskin - Güncel
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- Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı Ukrayna'nın Harkov kentinde siviller, Rusya tarafından bombalanan binalardan tahliye edilirken yeniden saldırıya uğradı.

- Rusya, Harkov'da tahliye edilen sivillere saldırdı

KİEV - Ukrayna'nın Harkov kentinde siviller, Rusya tarafından bombalanan binalardan tahliye edilirken yeniden saldırıya uğradı.

Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşimleri vurmaya devam ediyor. Rus birlikleri tarafından gece boyunca saldırı gerçekleştirilen Harkov'da binaların yıkılmasının ardından sivil halk, zarar gören binalardan itfaiye araçlarıyla çıkarılmaya başlandı. Ekipler tarafından merdivenle binalardan çıkarılan siviller, tahliye sırasında yeniden saldırıya uğradı. Ukrayna Acil Durumlar Servisi evleri bombalanan vatandaşlara yardım ederken yeniden gerçekleştirilen saldırının ardından vatandaşlara sığınaklara gitmeleri konusunda uyardı.

Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı

Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı

Rusya, Harkov'da Tahliye Edilen Sivillere Saldırdı

İhlas Haber Ajansı / Bekir Keskin - Güncel

Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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