Rusya: Ukrayna'da Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yerini ele geçirdik

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim birimini kontrol altına aldıklarını açıkladı. Ayrıca, Rus hava savunma sistemleri tarafından 182 insansız hava aracının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, Harkiv bölgesindeki Şevyakovka yerleşim yeri üzerinde kontrolü sağladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, geceden bu yana Ukrayna'ya ait 182 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince Moskova dahil çeşitli bölgeler ile Karadeniz üzerinde etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Moskova bölgesinde 27 İHA vuruldu

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, Rusya'da geliştirilen ulusal mesajlaşma uygulamasından yaptığı paylaşımda, geceden bu yana Moskova bölgesinde 27 İHA'nın yok edildiğini belirtti.

İHA parçalarının düşmesi sonucu bölgedeki Klenovo köyündeki evde yangın çıktığını bildiren Sobyanin, "Olayda bir kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Rusya'nın Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko da bölgede 20'den fazla İHA'nın yok edildiğini duyurdu.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
