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Rusya: Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Artelnoye yerleşim birimi kontrolümüze geçti

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Artelnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu. Bakanlık, cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Artelnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetlerine dair bilgi verildi.

Rus güçlerinin Ukrayna'daki cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiğine işaret edilen açıklamada, "Kuzey askeri grubu birlikleri, aktif eylemleri sonucunda Harkiv bölgesindeki Artelnoye yerleşim yeri üzerinde kontrol sağladı." ifadesi kullanıldı.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Harkiv bölgesindeki Volohovskoye yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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