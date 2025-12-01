Rusya, Donetsk'teki Klinovoye Yerleşimini Ele Geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Klinovoye yerleşim yerinin Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı. Ayrıca, Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının Rusya'nın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Klinovoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki faaliyetleri konusunda güncel bilgiler paylaşıldı.
Donetsk bölgesindeki yerleşim biriminin Rus ordusunca ele geçirildiği belirtilen açıklamada "Güney askeri grubu birlikleri, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Klinovoye yerleşim birimini kurtardı." denildi.
Bakanlığın açıklamasında, Ukrayna'ya ait 32 insansız hava aracının (İHA), Rusya'nın çeşitli bölgeleri üzerinde hava savunma sistemlerince vurularak etkisiz hale getirildiği de bildirildi.
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel