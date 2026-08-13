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Rusya, Donetsk'te Petrovka'yı kontrol altına aldı

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Petrovka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Petrovka yerleşim birimi üzerinde kontrolü sağladıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi verildi.

Rus ordusunun cephe hattının tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Kuzey Askeri Kuvvetlerine bağlı birlikler, Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Petrovka yerleşim yerini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın liman ve gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü kaydedildi.

Gün içinde Nikolayev (Mıkolayiv) bölgesindeki Oçakov Limanı'nda devriye botu ile Odessa Limanı'nda yakıt ve yağ tanklarının vurulduğu aktarılan açıklamada, saldırılarda havadan yüksek hassasiyetli silah ve insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı belirtildi.

Kaynak: AA
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