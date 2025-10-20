Haberler

Rusya, Donetsk'te Lenino Yerleşimini Ele Geçirdi

Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Lenino yerleşim biriminin kontrol altına alındığını ve son günlerde yapılan askeri eylemleri açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'nın askeri altyapısına yönelik saldırılar düzenlediklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesinde Lenino yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'da son bir gün içindeki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Rus güçlerinin, Ukrayna'daki askeri sanayi tesislerine destek veren enerji altyapıları ile silahlı insansız hava aracı depolarını vurduğu kaydedilen açıklamada, Ukrayna güçlerinin konuşlandığı 142 bölgenin de ateş altına alındığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin Ukrayna'ya ait 3 güdümlü bomba ile 129 uçak tipi insansız hava aracını düşürdüğü aktarıldı.

Donbas bölgesindeki bazı önemli mevzilerin kontrol altına alındığı belirtilen açıklamada, "Merkez askeri birlikleri, aktif taarruz eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Lenino yerleşim birimini kurtardı." bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: AA / Ali Cura - Güncel

