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Rusya: Donetsk'te Belitskoye ele geçirildi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Belitskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Belitskoye yerleşim yerini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemleri hakkında bilgi paylaşıldı.

Rus güçlerinin Ukrayna'da cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği belirtilen açıklamada, "Merkez askeri grubuna bağlı birlikler, aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Belitskoye yerleşim birimini kurtardı." ifadesine yer verildi.

Bakanlık, dün, Ukrayna'nın Harkiv bölgesindeki Artelnoye yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA
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