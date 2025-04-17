Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı

Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! Şoförlerden 'POS cihazı' kararı

İstanbul'da toplu ulaşım krizi derinleşiyor! 'POS cihazı' kararı
Merkez Bankası faizi yükseltti

Merkez Bankası'ndan sürpriz faiz kararı
Sırrı Süreyya Önder'den yeni haber! Başhekim canlı yayında açıkladı

Başhekim, Sırrı Süreyya Önder için kritik takvimi açıkladı

Rusya, Donetsk Bölgesi'nde Preobrajenka'yı Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Preobrajenka yerleşim yerinin kontrolünü ele geçirdiğini açıkladı. Bakanlık, Rus ordusunun Ukrayna'daki pozisyonlarını güçlendirdiğini belirtti.

Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk bölgesindeki Preobrajenka yerleşim yerini ele geçirdiklerini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna'daki faaliyetlerine ilişkin güncel bilgilere yer verildi.

Rus ordusunun, Ukrayna'da cephesindeki pozisyonlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, "Merkez Askeri Grubu birliklerinin aktif eylemleri sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Preobrajenka yerleşim yeri kurtarıldı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, son 24 saatte 143 bölgede Ukrayna'nın askeri havaalanı altyapısı, insansız hava aracı (İHA) üretim işletmesi, insansız deniz araçları deposu ile Ukraynalı asker ve yabancı paralı savaşçıların geçici olarak konuşlandırıldığı noktalara saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Bakanlık, dün, Donetsk bölgesindeki Kalinovo yerleşim biriminin kontrolünü ele geçirdiklerini bildirmişti.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.