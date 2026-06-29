Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca Ukrayna ordusuna ait altyapı tesisleri ve insansız hava aracı alanlarının vurulduğu belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.
Cephe hattında önemli yerlerin kontrolünün ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.
Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçlarının depolama ve fırlatma alanlarını vurduğu kaydedilen açıklamada, 137 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanlarının imha edildiği belirtildi.