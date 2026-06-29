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Rusya: Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdik

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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini ele geçirdiklerini duyurdu. Açıklamada ayrıca Ukrayna ordusuna ait altyapı tesisleri ve insansız hava aracı alanlarının vurulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da Dnipropetrovsk bölgesinde bir yerleşim birimini ele geçirdiklerini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin bilgi verildi.

Cephe hattında önemli yerlerin kontrolünün ele geçirildiğine işaret edilen açıklamada, "Doğu askeri birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerleyerek Dnipropetrovsk bölgesindeki Bogodarovka yerleşim birimini kurtardı." ifadesi kullanıldı.

Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna ordusu tarafından kullanılan yakıt, enerji ve ulaşım altyapı tesisleri, uzun menzilli insansız hava araçlarının depolama ve fırlatma alanlarını vurduğu kaydedilen açıklamada, 137 bölgede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri ile yabancı paralı savaşçıların geçici konuşlanma alanlarının imha edildiği belirtildi.

Kaynak: AA / Ali Cura
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıHalil Özçelik:

Yine de sorumluların ihmalinden başka bi şey değil bu. Savunma sistemleri yeterli düzey'de tutulsaydı böyle durumlar yaşanmazdı şimdiye kadar.

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Haber Yorumlarıİpek Sağlam:

Bilmiyorum ya artık ne düşünecem... Eski günlerde böyle şeyler olmuyordu böyle yani. Haber de farklı alınırdı. İnsanlar da daha sakin takılırdı galiba. Neyse işte ne olacak inşallah düzelir.

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Haber YorumlarıÖzlem Şen:

Yahu ne zaman bu haberler bitecek, her gün aynı şey, arkasında bi çıkar olsa gerek bunların ya.

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