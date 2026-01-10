Rusya: Katar'ın Kiev Büyükelçiliği, Ukrayna'nın hava savunma sistemindeki hata sonucu hasar gördü

Haberler

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Kiev Büyükelçiliği'nin Ukrayna'nın hava savunma sistemi nedeniyle hasar gördüğünü açıkladı. Bakanlık, büyükelçilik binasının Rus ordusunun hedefi olmadığını vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin, Ukrayna'ya ait hava savunma sistemindeki hata sonucu hasar gördüğünü bildirdi.

Bakanlık, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin, Rus ordusunun düzenlediği saldırı esnasında hasar gördüğü yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Ukrayna kaynaklarının, Rus tarafını 9 Ocak'ta düzenlenen saldırılar esnasında, Katar'ın Kiev Büyükelçiliğine hasar vermekle suçladığına vurgu yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Diplomatik misyon temsilcilikleri Rusya Silahlı Kuvvetler için saldırı hedefi olmadı. Katar'ın Kiev Büyükelçiliğinin yakınlarında askeri hedef bulunmuyordu. Bu da Ukrayna'ya ait hava savunma sisteminin hatalı çalıştığını gösteriyor. Bu durum ise büyükelçilik binasının hasar görmesine yol açtı."

Açıklamada, Katar'ın Rusya için öncelikli ortak ve dost ülke olduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
