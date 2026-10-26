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Rusya Demir Yolları, Voronej'e İHA saldırısında 5 yolcunun yaralandığını bildirdi

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Rusya Demir Yolları, Voronej bölgesine düzenlenen İHA saldırısında Anapa-Moskova yolcu treninin bir vagonunun hasar gördüğünü ve ilk belirlemelere göre 5 yolcunun yaralandığını bildirdi. Saldırı nedeniyle hatta elektrik kesildi, seferler durduruldu ve gecikmeler bekleniyor.

Rusya Demir Yolları, Voronej bölgesine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu bir trendeki 5 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Demir Yollarından yapılan açıklamada, Voronej bölgesine İHA saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Saldırı nedeniyle Tresvyatskaya-Somovo-Otrojka-Voronej hattında elektrik kesintisi meydana geldiği ve tren seferlerinin durdurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bölgedeki Somovo istasyonunda Anapa- Moskova seferini yapan yolcu treninin bir vagonu hasar gördü. İlk belirlemelere göre 5 yolcu yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Hattaki onarım çalışmalarının sürdürüldüğü aktarılan açıklamada, güney yönündeki yolcu trenleri ile banliyö seferlerinde gecikmeler yaşanmasının beklendiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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