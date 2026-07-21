Rusya, Moldova'yı Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moldova'yı 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni ihlal etmekle suçladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Rusya'nın Kişinev Büyükelçiliğine ait otobüsün 19 Temmuz'da Moldova polisi tarafından denetlendiği, bu gece de büyükelçilik çalışanlarının sınırda bekletildiği belirtilen açıklamada, bu sebeple Moldova'nın Moskova Büyükelçisi Lilian Dariy'nin Bakanlığa çağırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Büyükelçi'ye Moldova tarafının 1961 tarihli Diplomatik İlişkiler Hakkında Viyana Sözleşmesi'ni sert şekilde ihlal etmesi nedeniyle protesto notası verildi. Bu sözleşmeye göre ülke, diplomatik misyon temsilciliklerinin görevlerini yerine getirmesini, çalışanlarının serbest dolaşımını, serbest iletişimini sağlamakla yükümlü. Rus tarafı, buna karşılık verme hakkını saklı tutuyor."