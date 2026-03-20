Rusya, Lübnan'da Rus muhabirlerinin saldırıya uğraması nedeniyle İsrail'i protesto etti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Russia Today (RT) televizyon kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, Lübnan'ın güneyinde saldırıya uğraması nedeniyle İsrail'i protesto etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Georgiy Borisenko, İsrail'in Moskova Büyükelçisi Oded Joseph'i kabul eti.

Orta Doğu'daki gerginliğin ele alındığı görüşmede, Rus tarafı, RT muhabiri ve foto muhabirinin Lübnan'ın güneyinde saldırıya uğramasını ve yaralanmasını protesto ederek, olayın incelenmesi ve benzer olayların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in Moskova Büyükelçisi Joseph, dışarıda bekleyen gazetecilere açıklama yapmayarak bakanlıktan ayrıldı.

Rusya merkezli RT televizyon kanalının muhabiri ve foto muhabirinin, dün Lübnan'ın güneyinde İsrail saldırısında yaralandığı açıklanmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Gazze'de 200 gazetecinin öldürülmesinin arka planında, bugün yaşananların tesadüf olarak nitelendirilmesi mümkün değil." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail ordusu da muhabirlerin, Kasimiyye Köprüsü'nde bulunduğu sırada saldırı düzenlediğini kabul etmişti.