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Rusya, Almanya'yı Ukrayna'nın Rus topraklarına yönelik saldırılarında yer almakla suçladı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'yı Ukrayna'nın Rus sivil altyapısına yönelik saldırılarında yer almakla suçladı ve Berlin'in Kiev'e artan desteğinin kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Almanya'yı Ukrayna'nın Rus topraklarındaki sivil altyapıya yönelik saldırılarında yer almakla suçlayarak, bunun kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Almanya'nın Moskova Büyükelçisi Alexander Graf Lambsdorff'un Bakanlığa çağrıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Büyükelçiye, Berlin'in, Kiev'in Rus sivil altyapıya yönelik terör saldırılarında yer aldığı söylendi. Askeri teknik anlaşmaların sağlanması, silah sevkiyatının yapılması, Rusya'da sivil unsurlara saldırmak için gerekli araçların üretilmesi amacıyla ortak işletmelerin oluşturulmasına yönelik çalışmaların organize edilmesi dahil Almanya'nın Kiev yönetimine artan desteğinin kabul edilemez olduğu vurgulandı."

Açıklamada ayrıca, "Almanya'nın, Çin dahil, üçüncü ülkeleri Rusya ile ne şekilde ilişki kurmaları gerektiği konusunda yönlendirme girişimlerinin kabul edilemez olduğu" belirtildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
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