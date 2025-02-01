Rusya, ABD'nin yeni füze savunma kararının uzayı çatışma alanına dönüştüreceğini savundu

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın yeni bir füze savunma sistemi geliştirme konusunda aldığı son kararların, Moskova'yla gerginliği azaltmaya yardımcı olmayacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü ülke için yeni bir füze savunma sistemi geliştirilmesi konusunda bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı. Demir Kubbe füze savunma kalkanının, balistik, hipersonik, gelişmiş seyir füzeleri ve diğer hava saldırılarına karşı koruma sağlaması öngörülüyor.

ABD'YE RUSYA'DAN SERT TEPKİ

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında bu girişimin temel olarak ABD'nin uzayın askerileştirilmesi hedefi peşinden gitme niyetini ortaya koyduğunu ve kararın ABD'ye ait nükleer cephaneliğin büyük oranda artırılması anlamına geldiğini söyledi. Zaharova, "Karar, ABD'nin nükleer cephaneliğinin büyük ölçüde güçlendirilmesini öngörüyor ve uzay temelli müdahale sistemlerinin geliştirilip konuşlandırılması da dahil olmak üzere uzayda askeri operasyonların yürütülmesi anlamına gelmektedir" dedi.

Sözcü, "Bunu, ABD'nin uzayı silahlı çatışma sahası haline getirme odağının diğer bir kanıtı olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı. Söz konusu girişimin stratejik saldırı silahlarına ilişkin olası diyaloğu da zedeleyebileceği uyarısında bulunan Zaharova, bu önlemin Washington'ın askeri ve teknik programlarının geliştirilmesi için istikrarı bozma planlarının ilk işareti olduğunu kaydetti.