Rusya'daki Maden Kazasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 8'e Yükseldi

MOSKOVA, 4 Mayıs (Xinhua) -- Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinde yer alan Magadan'daki bir kömür madeninde meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi.

Magadan Valisi Sergey Nosov pazartesi günü yaptığı açıklamada, Kadykchansky açık kömür madeninde yürütülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 4 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını belirtti.

Nosov, günlerdir devam eden kurtarma çalışmalarında 15.500 metreküpten fazla kayanın kaldırıldığını söyledi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı'nın bildirdiğine göre madende perşembe günü yaşanan göçükte 8 işçi enkaz altında kalmış, kurtarma ekipleri pazar günü itibarıyla enkazdan 4 işçinin cansız bedenini çıkarmıştı.

