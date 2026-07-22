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Karadeniz'de saldırıya uğrayan Türk bayraklı gemide yaralanan 2 kişi Samsun'a getirildi

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Rusya Taman Limanı çıkışında 3 dron tarafından saldırıya uğrayan Türk bayraklı Reyhan Sarı gemisinde yaralanan 2 kişi helikopterle Samsun'daki hastanelere getirildi. Gemide 22 Türk mürettebat bulunuyor, bir kişinin durumu henüz bilinmiyor.

RUSYA Taman Limanı çıkışında 3 dron tarafından saldırıya uğrayan Türk Bayraklı kargo gemisinde yaralanan 2 kişi Samsun'a getirildi.

Türk bayraklı Reyhan Sarı isimli kargo gemisi saat 01.00 sıralarında Rusya Taman Limanı'ndan ayrıldıktan sonra dronlu saldırıya uğradı. 22 Türk mürettebatı olan 36 bin 150 ton kömür yüklü geminin kamarasına 3 dron isabet etti. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, 1 kişinin ise kamarasına girilemediği için sağlık durumu öğrenilemedi.

Yaralanan 2 kişi için tıbbi tahliye talebi üzerine Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan bir helikopter ile bot görevlendirildi. Bölgeye ulaşan ekipler, yaralanan 2 kişiyi, helikopter ile Samsun Eğitim Hastanesi ile OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne getirdi.

Diğer mürettebatın halen gemide olduğu bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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