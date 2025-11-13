Haberler

Rus savaş uçağı Finlandiya sınırında düştü, mürettebattan kurtulan olmadı

Rus savaş uçağı Finlandiya sınırında düştü, mürettebattan kurtulan olmadı
Güncelleme:
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin Finlandiya sınırında yer alan Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğünü ve mürettebatın hayatını kaybettiğini duyurdu. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi.

  • Rusya'nın Karelya bölgesinde bir Su-30 savaş uçağı düştü ve mürettebat hayatını kaybetti.
  • Uçak planlı bir uçuş sırasında ıssız bir yere düştü ve mühimmatsızdı.
  • Kaza nedenine dair bilgi verilmedi ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Rusya'nın Karelya bölgesinde planlı uçuş yapan "Su-30" tipi savaş uçağının düştüğü bildirildi.

MÜRETTEBAT HAYATINI KAYBETTİ

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Karelya bölgesinde 'Su-30' tipi savaş uçağı, planlı uçuş esnasında ıssız bir yere düştü. Mürettebat hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı. Uçağın mühimmatsız uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, kaza nedenine dair bilgi verilmedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, mürettebatın sayısına dair detay paylaşılmadı.

"SU-30" TİPİ SAVAŞ UÇAĞI

"Su-30" tipi savaş uçağı, Rus yapımı Sukhoi tasarımı çok rollü bir hava üstünlük ve taarruz uçağıdır. İki kişilik mürettebatı bulunan, çift motorlu bu jet; hem hava-hava hem de hava-yer görevlerinde yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkar. Maksimum hızı 2.100 km/s'ye (Mach 2 civarı) ulaşabilen Su-30, 3.000 kilometreyi aşan menziliyle uzun menzilli operasyonlara da uygundur.

Gelişmiş radar sistemleri, elektronik harp donanımı ve 8 tona kadar mühimmat taşıyabilen 12 silah istasyonu sayesinde modern muharebe sahasında etkili bir platformdur. Ayrıca bazı varyantlarında kullanılan itki yönlendirme (thrust vectoring) sistemi, uçağa olağanüstü çeviklik kazandırarak yakın hava muharebelerinde önemli bir üstünlük sağlar.

Kaynak: AA / Emre Gürkan Abay - Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSadi:

Güneş patlaması sonucu güneşten yayılan gazların dünyamızdaki sinyalleri etkilemesi sonucu düşmüş olabilir

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
