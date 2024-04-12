Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Rusya'da Şiddetli Seller: Tahliyeler Devam Ediyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM TARİHİ: 11 Nisan 2024

1. Yağıştan etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

2. Tahliyelerden çeşitli görüntüler

Rusya'da yükselen su seviyeleri nedeniyle birçok bölgede meydana gelen seller sonucu Perşembe günü itibarıyla en az 13.000 kişi tahliye edildi.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre günlük ortalama sıcaklıkların sürekli artması, karların erimesi ve donmuş nehirlerin buzlarının çözülmesi nedeniyle son yılların en şiddetli sellerinin yaşandığı Rusya'da Batı Sibirya, Volga bölgesi ve Orta Federal Bölgesi taşkınlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.

Orenburg, Kurgan ve Tyumen bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge yönetiminin verdiği bilgilere göre felaketten en fazla etkilenen ülkenin batısındaki Orenbug bölgesinde geçtiğimiz gece Ural Nehri'nin su seviyelerinin rekor düzeyde yükselmesi üzerine 7.800 kişi tahliye edildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, taşkınların bölgede yakın gelecekte zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bölge valisi Vadim Shumkov, Kurgan bölgesinde 6.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilenen Zverinogolovsky ilçesi yakınlarındaki Tobol Nehri'nin su seviyesi, kritik düzeyin bir metre üzerine çıkarak 10 metreyi aştı ve yakın gelecekte 11 metrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Tyumen bölgesinde bir günde su seviyesi Ishim Nehri'nde 56 santimetre, Tobol Nehri'ndeyse 22 santimetre yükseldi ve 23-25 Nisan tarihlerinde taşkının zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Sibirya Rusya Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ferdi Kadıoğlu, Aston Villa'ya mı gidiyor mu? Ferdi Kadıoğlu gidiyor mu? Fenerbahçe maçında yabancı hakem var mı? FB maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Galatasaray maçında yabancı hakem var mı? GS maçını yabancı hakem mi yönetiyor? Yabancı hakem ne zaman gelecek? Hangi maçlarda yabancı hakem görev yapacak? Tarihte bugün ne oldu? 15 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 15 Nisan'da yaşananlar! Tarihte bugün ne oldu? 14 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 14 Nisan'da yaşananlar! 13 Nisan Tarihte Bugün ne odu? 13 Nisan'da ne oldu? 13 Nisan ne günü? 13 Nisan'da doğan ünlüler! Tarihte 12 Nisan'da ne oldu? 12 Nisan olayı nedir? 12 Nisan tarihinde ne oldu, kim doğdu, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 12 Nisan'da yaşananlar! Malatya deprem mi oldu 12 Nisan Cuma? Yeniden Refah Partisi Saadet Partisi ile birleşecek mi? Şevval orucu ne zaman tutulur? 23 Kasım hangi burç? 23 Kasım Yay burcu mu Akrep burcu mu? Kasım 23'ü hangi burca aittir? 23 Kasım burcu nedir? 22 Kasım hangi burç? 22 Kasım Akrep burcu mu Yay burcu mu? Kasım 22'si hangi burca aittir? 22 Kasım burcu nedir? 21 Kasım hangi burç? Kasım'ın 21'i hangi burç? 21 Kasım burç özellikleri, sembolü ve gezegeni ne? 21 Kasım hangi burca ait? Rüyada okul görmek ne anlama gelir?, Rüyada okulda ders çalışmak, Rüyada okul bahçesi görmek, rüyada okula geç kalmak, rüyada yeni okul görmenin anla
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title