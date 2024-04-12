Rusya'da Şiddetli Seller: Tahliyeler Devam Ediyor

ÇEKİM TARİHİ: 11 Nisan 2024

1. Yağıştan etkilenen bölgelerin çeşitli görüntüleri

2. Tahliyelerden çeşitli görüntüler

Rusya'da yükselen su seviyeleri nedeniyle birçok bölgede meydana gelen seller sonucu Perşembe günü itibarıyla en az 13.000 kişi tahliye edildi.

Yerel kaynakların verdiği bilgilere göre günlük ortalama sıcaklıkların sürekli artması, karların erimesi ve donmuş nehirlerin buzlarının çözülmesi nedeniyle son yılların en şiddetli sellerinin yaşandığı Rusya'da Batı Sibirya, Volga bölgesi ve Orta Federal Bölgesi taşkınlardan en çok etkilenen bölgeler oldu.

Orenburg, Kurgan ve Tyumen bölgelerinde olağanüstü hal ilan edildi.

Bölge yönetiminin verdiği bilgilere göre felaketten en fazla etkilenen ülkenin batısındaki Orenbug bölgesinde geçtiğimiz gece Ural Nehri'nin su seviyelerinin rekor düzeyde yükselmesi üzerine 7.800 kişi tahliye edildi.

Rusya Acil Durum Bakanlığı, taşkınların bölgede yakın gelecekte zirve noktasına ulaşmasının beklendiğini söyledi.

Bölge valisi Vadim Shumkov, Kurgan bölgesinde 6.000'den fazla kişinin tahliye edildiğini bildirdi.

Yerel medyada çıkan haberlere göre bölgenin sellerden ciddi şekilde etkilenen Zverinogolovsky ilçesi yakınlarındaki Tobol Nehri'nin su seviyesi, kritik düzeyin bir metre üzerine çıkarak 10 metreyi aştı ve yakın gelecekte 11 metrenin üzerine çıkması bekleniyor.

Yerel yetkililerin Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre Tyumen bölgesinde bir günde su seviyesi Ishim Nehri'nde 56 santimetre, Tobol Nehri'ndeyse 22 santimetre yükseldi ve 23-25 Nisan tarihlerinde taşkının zirve noktasına ulaşması bekleniyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

(XHTV)