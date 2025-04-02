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Rusya'da Savaş Uçağı Düştü: 1 Ölü

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İrkutsk bölgesinde düşen Tu-22M3 tipi savaş uçağında 1 pilot hayatını kaybetti, 4 mürettebat fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu.

Rusya'nın İrkutsk bölgesinde savaş uçağının düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tu-22M3" tipi stratejik bombardıman uçağının planlı uçuş esnasında İrkutsk bölgesinde ıssız bir yere düştüğü belirtildi.

Kazaya teknik arızanın neden olduğu kaydedilen açıklamada, "Mürettebattan 4 kişi fırlatma sistemini kullanarak kurtuldu. Olay yerine gelen arama kurtarma ekipleri sağ kalanları tahliye etti. 1 pilot yaşamını yitirdi." bilgisine yer verildi.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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