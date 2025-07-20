Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi
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Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7.4 ve 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, denizde meydana gelen iki depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı.

Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda yerel saatle 09.49'da 7.4 ve 10.07'de 6.7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremlerin yaklaşık 10 dakika arayla medyana geldiğini belirtti.

Rusya'da peş peşe depremler! 7.4'lük sarsıntı sonrası tsunami uyarısı geldi

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

USGS, 7.4 büyüklüğündeki depremin Petropavlovsk-Kamçatski şehrinin 144 kilometre doğusunda, 6.7 büyüklüğündeki depremin ise aynı şehrin 151 kilometre doğusunda yaşandığını ifade etti.

Depremlerde an itibariyle can ve mal kaybı bildirilmedi.

TSUNAMİ UYARISI GELDİ

Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, denizde meydana gelen iki depremin ardından tsunami uyarısı yayınladı. USGS'nin açıklamasına göre, tsunaminin depremin merkez üssünden 300 kilometrelik (186 mil) bir alan içinde etkili olabileceği belirtildi.

Haberler.com / Çağla Taşçı - Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Kara:

oradan nüfus yoğunluğu çok az ve evler genelde tek katlı ve sağlam taş bina hiçbir şey olmaz

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