Rusya'da orduyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanındı

Rusya'da orduyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşlarının, Rus vatandaşlığına başvurabilmelerine izin verildi. Söz konusu yabancı uyruklu kişilerin ise Ukrayna cephesine gönderileceği bildirildi.

PUTİN İMZALADI: YABANCI UYRUKLULAR UKRAYNA'YA KARŞI SAVAŞIRSA VATANDAŞ OLABİLECEKLER

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'ya yönelik "özel askeri operasyon" sürecinde Rus ordusundaki yabancı ülke vatandaşlarına vatandaşlık hakkı tanıyan kararnameyi imzaladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin

Kararnameye göre, Ukrayna'da devam eden ve Rusya'da "özel askeri operasyon" şeklinde tanımlanan savaş kapsamında Rus ordusuyla sözleşme imzalayan yabancı ülke vatandaşları ve aile üyeleri, Rus vatandaşlığı için başvurabilecek.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yanda Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin, diğer yanda Ukrayna'nın dahil olduğu, sürmekte olan bir savaştır. Yevromaydan'ın ardından görevden alınan Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini istemesinin ardından 2014 yılında başlayan ve Şubat 2022'de büyüyen askerî hareketliliktir. Bu savaşa Rusya'nın Kırım'ı ilhakı (2014), Donbass Savaşı (2014-günümüz), siber savaş ve siyasi gerilimler de dahildir.

Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını ve konuşlandırılmış askerlerini koruduğunu iddia eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için parlamentodan onay almıştır. 21 Şubat 2022'de Rusya Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıdığını açıkladı. 24 Şubat 2022 tarihinde ise Rusya lideri Putin Ukrayna'yı istilaya başladıklarını televizyondan duyurdu. 2021'de diplomatik krizin ardından Ukrayna sınırlarına yakın bölgelere askeri yığınak yapan Rusya, 24 Şubat 2022'de geniş çaplı bir şekilde Ukrayna'yı istila etmeye başladı.