Rusya'da LGBT Propagandası: Oxford Russia Fund'ın Faaliyetleri Tespit Edildi

Rusya'da LGBT Propagandası: Oxford Russia Fund'ın Faaliyetleri Tespit Edildi
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Rusya Federasyon Güvenlik Servisi, Oxford Russia Fund'ın desteğiyle bazı üniversitelerde LGBT propagandası yapıldığını açıkladı. 2021'de 'istenmeyen örgüt' ilan edilen Oxford Russia Fund'ın talimatıyla kitapların dağıtıldığı belirtildi.

Rusya'nın bazı üniversitelerinde, İngiltere'ye ait "Oxford Russia Fund" isimli kuruluşun desteğiyle LGBT propagandası yapıldığının tespit edildiği bildirildi.

Rusya Federal Güvenlik Servisinden (FSB) yapılan açıklamada, Oxford Russia Fund kuruluşunun Rusya'da "yıkıcı" faaliyetlerde bulunduğu belirtildi.

Söz konusu kuruluşun desteğiyle ülkede LGBT propagandası yapıldığı kaydedilen açıklamada, "Volgograd, Novosibirsk, Çelyabinsk ve Tomsk bölgelerindeki üniversite temsilcilerinin, yabancı örgütün talimatıyla LGBT propagandası içeren kitaplar dağıttığı tespit edildi." ifadesine yer verildi.

İngiltere'ye ait Oxford Russia Fund, Rusya'da 2021'de "istenmeyen örgüt" ilan edilmişti.

Rusya'da mahkeme, 2023'te LGBT hareketinin "aşırılıkçı" olarak kabul edilmesine ve faaliyetlerinin yasaklanmasına karar vermişti.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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