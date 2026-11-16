Rusya'da İHA saldırılarında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, tesisler hasar gördü

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Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü.

Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren işletmede yangın çıktığı, ilçede İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü, birinde yangın çıktığını duyurdu.

Slyusar, saldırılarda bölge genelinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, bir köprünün hasar gördüğü ve demir yolu ulaşımının aksadığı bilgisini paylaştı.

Nijnekamsk şehrinde 6 kişi yaralandı

Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde de sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğü saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde enerji nakil hattının hasar görmesi nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini, büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA