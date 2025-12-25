Haberler

Rusya'nın Temryuk Limanı'ndaki petrol deposunda İHA saldırısı sonucu yangın çıktı

Güncelleme:
Rusya'nın Krasnodar bölgesindeki Temryuk Limanı'ndaki petrol deposuna insansız hava araçlarıyla düzenlenen saldırıda yangın çıktı. Olayda can kaybı yaşanmadı, ancak söndürme çalışmaları devam ediyor. Bryansk bölgesinde de benzer bir saldırıda bir kişi yaralandı.

Rusya'nın Krasnodar bölgesinde bulunan Temryuk Limanı'ndaki petrol deposunda insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırı sonucu çıkan yangına müdahale edildiği bildirildi.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, "İHA saldırısı sonucu Temryuk Limanı'ndaki iki petrol depolama tankında yangın çıktı." ifadesi kullanıldı.

Alevlerin 4 bin metrekarelik alana yayıldığı belirtilen açıklamada, söndürme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.

Bryansk bölgesinde bir kişi yaralandı

Rusya'nın Bryansk Bölge Valisi Aleksandr Bogomaz da Telegram kanalı üzerinden bölgeye yönelik İHA saldırısında bir kişinin yaralandığını bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da dün yerel saatle 23.00'ten bugün 07.00'ye kadar 141 İHA'nın Moskova dahil çeşitli bölgeler ve Azak Denizi üzerinde hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

