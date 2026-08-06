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Rusya'da İHA Saldırısı: 8 Yaralı

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Rusya'nın Yaroslavl ve Nijniy Novgorod bölgelerine düzenlenen İHA saldırılarında 8 kişi yaralandı, petrol rafinerisinde yangın çıktı. Rusya Savunma Bakanlığı 605 Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü açıkladı.

Rusya'nın Yaroslavl ve Nijniy Novgorod bölgelerinde, insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda 8 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaroslavl Bölge Valisi Mihail Evrayev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgenin İHA saldırısına maruz kaldığını belirtti.

Bölge üzerinde 93 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini aktaran Evrayev, saldırı sonucu bölgedeki petrol rafinerisinde ve 3 evde yangın çıktığını kaydederek, "Can kaybı yok. 4 kişi yaralandı." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Nijniy Novgorod Bölge Valisi Gleb Nikitin, sosyal medya paylaşımında İHA saldırısı sonucu bölgede bir çocuk dahil 4 kişinin yaralandığını aktardı.

Ukrayna'ya ait 605 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün 08.00'e kadar Ukrayna'ya ait 605 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiği ifade edildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz'in de aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü kaydedildi.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin de sosyal medya hesabından, geceden bu yana Moskova'ya doğru uçan 8 İHA'nın etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Kaynak: AA
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