Rusya'da Buzdan Heykel Festivali Başladı

ÇEKİM TARİHİ: 17 Şubat 2024

1. Festivalin çeşitli görüntüleri

Rusya'daki Olhon Adası'nda Cumartesi günü bir buzdan heykel festivali başladı.

Rusya, Moğolistan ve Fransa'dan 13 sanatçı, "Baykal Gölü'nün Gizemi" temalı Uluslararası Buzdan Heykel Yarışması'nda yeteneklerini sergiledi.

Deniz kızları, ejderhalar, kartallar ve Buryat kültürüne ait karakterleri temsil eden buzdan heykeller, bir kilometre uzunluğundaki buz yüzeyine ve yaklaşık 250.000 metrekarelik bir alana yayıldı.

Ziyaretçiler donmuş göl üzerinde dolaşarak muhteşem eserleri izleyebiliyor.

Festival 8 Mart'a kadar sürecek.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Moskova'dan bildiriyor.

(XHTV)