8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti

8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
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8.8'lik depremin ardından Rusya'daki yanardağ faaliyete geçti
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Rusya'nın Kamçatka Yarımadasında bulunan Klyuchevskoy yanardağı bölgede meydana gelen 8.8 büyüklüğündeki depremin ardından faaliyete geçti.

Rusya'ya bağlı Kamçatka Yarımadası açıklarında yaşanan 8.8 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından bölgedeki bir yanardağ harekete geçti. Yer bilimcilere göre, sarsıntının etkisiyle volkanik sistem tetiklendi ve merkez üssüne yakın konumdaki yanardağ lav ve kül püskürtmeye başladı.

İKİ ÜLKEYİ TSUNAMİ DALGALARI VURDU

Depremin ardından Rusya kıyılarına 4 metreye, Japonya kıyılarına ise 1.3 metreye ulaşan tsunami dalgaları vurdu. Sarsıntıdan hemen sonra bölge tahliye edilirken, yanardağ çevresinde risk seviyesi yükseltildi.

DÜNYANIN EN AKTİF VOLKANİK BÖLGELERİNDEN BİRİ

Kamçatka, dünyadaki en aktif volkanik bölgelerden biri olarak biliniyor. Uzmanlar, artçı sarsıntılar ve yeni volkanik aktivitelerin yaşanabileceği uyarısında bulundu. Bölgedeki gelişmeler Rusya Acil Durumlar Bakanlığı tarafından anlık olarak takip edilirken, yanardağın çevresindeki yerleşim birimleri için de önlem çağrısı yapıldı.

KLYUCHEVSKOY YANARDAĞI FAALİYETE GEÇTİ

Uyarıların ardından Kamçatka Yarımadasında bulunan Klyuchevskoy yanardağı faaliyete geçti. Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden alınan haberlere göre, yanardağ deniz seviyesinden üç kilometre yüksekliğe ulaşan bir kül sütunu püskürttü. Haberlerde, "Şu anda Klyuchevskoy yanardağı patlıyor" denildi. Kül bulutları doğuya doğru genişleyerek 58 kilometreye kadar mesafe kat etti.

EN SON 2023'TE PATLADI

Klyuchevskoy yanardağı, Rusya'nın Kamçatka Yarımadasında yer alan ve en yüksek aktif stratovolkanı olarak bilinir. Yanardağ son patlamasını 2023 yılında gerçekleştirdi. Bu patlamada atmosfere yaklaşık 12?km yüksekliğinde bir kül bulutu yayılarak hava trafiğini etkiledi. Smithsonian Global Volcanism Program ve NASA uydu verileri bu patlamayı doğruladı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıSerdal:

Yüce Allah bize uyarıda bulunuyor ama biz aynen devam ediyoruz.

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Haber YorumlarıAhmet Halıcı:

herşeyin dine bağlamasanız keşke.

yanıt52
yanıt141
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Ahmet Halıcı, eğer Müslümsan bu ayetle sabittir. Hayır ve şer Allah’tandır. Eğer Müslüman değilsen istediğin gibi yorumlayabilirsin senin düşüncendir. Müslümanlar bunun böyle olduğuna inanır. Sadece Türkiye’de değil, dünyanın bir çok yerinde müthiş sekılde doğa olayları oluyor. Eğer Müslümansan bunu iyice araştır ve sonra yorum yaz. Keske her şeyi dine bağlamasanız dersen bu inançsızlığa kadar gider.

yanıt25
yanıt8
Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

Son yüz yılda küçük alametlerin bir çoğu gerçekleşti. Sıra büyük alametlerde onları da araştırın neler olduğunu. Büyük alametler geldiğinde bu kadar rahat bir ortam olmayacak Allahuâlem. Herkesin kıyameti öldüğünde gerçekleşir, ölmeden Allaha yönelip namazlarımızı kılalım. Hak gün geldiğinde namaz, oruç, zekat- sadaka, kul hakkı bunların karşılığı iyi yada çok çetin olacak. İster inanın ister inanmayın bu böyledir.

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

kıyamet geliyor az kaldı

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Haber YorumlarıHakan Arslanoglu:

Yer altındaki enerji yer yüzüne çıkıyor.

Yorum Beğen63
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Haber YorumlarıAlperen Güneş:

Kıyamet kopabilir ben hazırım Nasıl olsa yıllardır ondan da kurtulamadık Para da yok ekonomi de kötü depremdeki dayı gibi yıkkılll diyesim var.

Yorum Beğen33
Yorum Beğenme12
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Haber YorumlarıELEKTRİK SANATI:

senin tedaviye ihtiyacın var

yanıt8
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Haber YorumlarıEmekli:

Aynı düşüncedeyim emekli olarak zaten yaşanmıyor.

yanıt5
yanıt3
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