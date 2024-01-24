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Rusya'da Ukraynalı askeri esirleri taşıyan uçak düştü: En az 65 kişi hayatını kaybetti

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Rusya Savunma Bakanlığı, içerisinde 65'i Ukraynalı askeri esir toplam 74 kişinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın Belgorod bölgesinde düştüğünü duyurdu. Kazada en az 65 kişi yaşamını yitirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı, 74 kişiyi taşıyan bir Rus askeri uçağının Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı. Uçakta 65 Ukraynalı savaş esirinin yanında 6 mürettebat ve 3 yolcunun da bulunduğu bildirilirken, en az 65 kişinin can verdiği öğrenildi.

65 KİŞİ CAN VERDİ

Düşen uçakta en az 65 Ukraynalı esir askerin hayatını kaybetti bilgisi, Rusya Savunma Bakanlığı'na dayandırılan haberlerde yer aldı. Belgorod Valisi Vyacheslav Gladkov, olay yerine incelemeye gideceğini belirterek acil durum ekiplerinin bölgede çalıştığını belirtti. Askeri kargo uçağı İl-76'nın düşme nedeniyle ilgili resmi bir bilgi paylaşılmadı.

Rusya'da 65 Ukraynalı askeri esiri taşıyan uçak düştü

ANBEAN KAMERADA

Diğer yandan Ukraynalı esir askerleri taşıyan uçağın düşme anı kameralara da yansıdı. Görüntülerde, uçağın düştüğü yerde alev topuna döndüğü ve enkazı görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel

Rusya Güncel Haberler

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Yorumlar (4)

Said FARUK:

Türkiye de savaşa girseydi iyi olurdu.. bir harbe girmeliyiz artık vakti geldi işsiz işsiz dolaşmak olmuyor

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yanıtYanıtla
PALA BABA :

sen gir koçum, tutan yok

yanıt43
yanıt3
Dollscute Jewelry:

Önden sen git biz geliriz

yanıt18
yanıt2
virtueslife:

Rusya esirleri öldürmez. putin sevgi pıtırcığıdır. şirin civcivdir.yapmaz öyle şeyler. Dİktatörlerin sevildiği dünyada yaşıyoruz malum .

24
10
yanıtYanıtla
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