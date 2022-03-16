Son dakika! Rusya Çernihiv'de sivilleri hedef alındı: 5 ölü - Haberler

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Son dakika! Rusya Çernihiv'de sivilleri hedef alındı: 5 ölü

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haberler... - Rusya Çernihiv'de sivilleri hedef alındı: 5 ölü Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişi hayatını kaybetti.

- Rusya Çernihiv'de sivilleri hedef alındı: 5 ölü

ÇERNİHİV - Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik saldırıları 24 Şubat'tan bu yana devam ederken, sivil can kayıpları giderek artıyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna'nın Çernihiv kentine düzenlediği bombardımanda 5 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin 3'ünün çocuk olduğu belirtilerek, olay yerine 38 personel ve 16 araç ile gönderildiği ve arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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