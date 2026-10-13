Haberler

Rusya, Belçika'nın Moskova Büyükelçisini Rusya karşıtı söylem üzerine çağırdı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya, Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff'u Rusya'yı Avrupa için tehdit gösteren açıklamalar nedeniyle Bakanlığa çağırdı. Bakanlık, hibrit tehdit, sabotaj ve askeri tehdit iddialarını dayanaksız diyerek reddetti; Belçika'dan Rusya karşıtı söylemi azaltmasını istedi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçikalı yetkililerin Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak gösteren açıklamaları nedeniyle Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff'u Bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Belçika yönetiminin, Rusya'dan kaynaklandığını öne sürdüğü hibrit tehditler, sabotaj faaliyetleri ve doğrudan askeri tehditlere ilişkin son dönemde artan iddialarının "dayanaksız" olduğunun belirtildiği ve kesin bir dille reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Belçikalı yetkililerin bazı temsilcilerinin Rusya'yı kasıtlı olarak düşman şeklinde gösteren açıkça saldırgan ifadeleri, gerilimin daha da tırmanmasına ve körükledikleri çatışmacı ortamın kontrolden çıkması riskinin artmasına yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Belçika tarafına, söz konusu açıklamaların sonuçlarını değerlendirme ve Avrupa kıtasında gerilimin daha da artmasına neden olan Rusya karşıtı söylemleri azaltma çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Hülya Avşar’dan Erkan Petekkaya’ya yanıt: Çıkan haberlere sakın üzülme, ben çok eğlendim

Hülya Avşar, Petekkaya’nın sözleri sonrası sessizliğini bozdu: Üzülme
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Gürlek duyurdu! 39 ilde yatırım dolandırıcılığı operasyonu: 5 kuyumcu şirketi mercek altında

Bakan Gürlek dev operasyonu duyurdu! 5 kuyumcu şirketi mercek altında
Karadeniz’de gemilere İHA saldırısı! İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp

İstanbul merkezli şirketin gemisi battı, 11 denizci kayıp
İbrahim Hacıosmanoğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

İbrahim Hacıosmanoğlu soluğu orada aldı
Eski Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, fon soruşturmasında tutuklandı

Fon vurgununda tutuklanan ilk üst düzey isim

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun

Bakanlık hepsini tek tek ifşa etti: Bu 14 sucuk markasından uzak durun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Prensi Selman ile görüştü

Günlerdir vurulan ülkenin lideriyle görüştü: Yanınızdayız
Montella'nın ayrılığı sonrası Berke Özer sürprizi! Milli Takım'a geri dönüyor mu?

Montella gider gitmez gündeme geldi! Milli Takım'da sürpriz dönüş