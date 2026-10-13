Rusya, Belçika'nın Moskova Büyükelçisini Rusya karşıtı söylem üzerine çağırdı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı, Belçikalı yetkililerin Rusya'yı Avrupa için tehdit olarak gösteren açıklamaları nedeniyle Belçika'nın Moskova Büyükelçisi Michel Gerebtzoff'u Bakanlığa çağırdı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede, Belçika yönetiminin, Rusya'dan kaynaklandığını öne sürdüğü hibrit tehditler, sabotaj faaliyetleri ve doğrudan askeri tehditlere ilişkin son dönemde artan iddialarının "dayanaksız" olduğunun belirtildiği ve kesin bir dille reddedildiği bildirildi.

Açıklamada, "Belçikalı yetkililerin bazı temsilcilerinin Rusya'yı kasıtlı olarak düşman şeklinde gösteren açıkça saldırgan ifadeleri, gerilimin daha da tırmanmasına ve körükledikleri çatışmacı ortamın kontrolden çıkması riskinin artmasına yol açıyor." ifadelerine yer verildi.

Belçika tarafına, söz konusu açıklamaların sonuçlarını değerlendirme ve Avrupa kıtasında gerilimin daha da artmasına neden olan Rusya karşıtı söylemleri azaltma çağrısında bulunulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA