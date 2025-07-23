Rusya, Barents Denizi'nde Stratejik Bombardıman Uçaklarıyla Uçuş Gerçekleştirdi

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Rusya Savunma Bakanlığı, Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçaklarının Barents Denizi üzerinde planlı bir uçuş gerçekleştirdiğini duyurdu. Uçuş 15 saat sürdü ve Rus savaş uçakları da uçuşa eşlik etti.

Rusya Savunma Bakanlığı, stratejik bombardıman uçaklarının, Barents Denizi üzerinde planlı uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tu-95MS tipi stratejik bombardıman uçakları, Barents Denizi'ndeki uluslararası sularda planlı uçuş gerçekleştirdi. Uçuş 15'ten fazla saat sürdü. Uçaklar havada yakıt ikmali yaptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu uçaklara, Rus "Su-35C" ve "Su-30CM" tipi savaş uçakları, güzergahın belirli aşamalarında ise yabancı ülkelerin savaş uçaklarının eşlik ettiği kaydedildi.

Rus uçaklarının Arktik, Kuzey Atlas Okyanusu, Büyük Okyanus, Baltık Denizi ve Karadeniz sularında düzenli olarak uçuş yaptığı belirtilen açıklamada, uçuşların hava sahası kullanımına ilişkin uluslararası kurallara uygun şekilde yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu - Güncel
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