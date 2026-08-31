Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR), Avrupa'nın Kiev'i Rusya'ya yönelik sabotaj ve terör saldırıları konusunda yönlendirdiğini iddia etti.

SVR'den, Avrupa ve Ukrayna'nın Rusya'ya yönelik eylemleriyle ilgili açıklama yapıldı.

Eylülde Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması için milletvekili seçimlerinin düzenleneceğine dikkati çekilen açıklamada, Avrupa ülkelerinin seçim sürecini engellemeyi planladığı ileri sürüldü.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Elde edilen bilgiye göre, Avrupa Birliği (AB) ve Avrupa'nın önde gelen ülkeleri, seçimler öncesi Rusya'daki durumu istikrarsızlaştırma yönünde strateji izliyor. Avrupalılar, Paris'te 13 Temmuz'da düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'nde Kiev yönetimini Rus topraklarına yönelik sabotaj ve terör saldırıları konusunda yönlendirdi. Bunun, halk arasında paniğe yol açacağı, devlet ve kolluk kuvvetlerinin kaynaklarını asli görevlerinden uzaklaştıracağı düşünülüyor. Avrupa istihbarat temsilcilerinin Ukrayna'ya yaptıkları rutin ziyaretler esnasında ise siber saldırı planları ele alınıyor."

Kaynak: AA