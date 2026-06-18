Rusya-ASEAN Zirvesi Tataristan'da düzenlendi

Rusya-Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi, Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenlendi.

Kazan'da düzenlenen zirveye, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ASEAN ülkelerinin üst düzey yetkilileri katıldı.

Rusya ile ASEAN arasındaki stratejik ortaklığın ve çeşitli alanlardaki işbirliğinin ele alındığı zirvede, uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Zirvede, Kazan Deklarasyonu, Rusya-ASEAN Kapsamlı Eylem Planı, kültür ve enerji alanlarında işbirliğine ilişkin ortak bildiriler kabul edildi.

"ASEAN, hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de küresel seviyede öneme sahip"

Rusya Devlet Başkanı Putin, zirvede yaptığı konuşmada, ASEAN'ın hem Asya-Pasifik bölgesinde hem de küresel seviyede önemli olduğunu ve uluslararası hukuka dayalı devletler arasında işbirliği sistemini kurduğunu belirtti.

Bu ilkelerin Rusya ile ASEAN arasındaki ilişkilerin temelinde olduğunu vurgulayan Putin, "Bunlar, çalkantılı jeopolitik koşullarda Asya-Pasifik bölgesinde, dengeli güvenlik sisteminin ve eşit işbirliğinin oluşmasına katkı sağlayan önemli istikrar faktörleri." değerlendirmesinde bulundu.

Putin, Rusya'nın ASEAN ile çeşitli alanlarda işbirliğini geliştirdiğini ve yeni diyalog platformları oluşturduğunu dile getirdi.

ASEAN, Güneydoğu Asya'da yer alan 11 ülkeden oluşuyor. ASEAN ile ilişkilerini sürdüren Rusya, 1996 itibariyle örgütün tam kapsamlı diyalog ortağı oldu.