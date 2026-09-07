Rusya: Almanya, Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Almanya'nın, Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararının "iğrenç" olduğunu belirterek "Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da, Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (MGIMO) öğretim üyeleri ve öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Almanya'nın Rusya'nın Bonn Başkonsolosluğunu kapatma kararına ilişkin, "Bu, Almanların aldığı iğrenç bir karar. Bonn'daki başkonsolosluğumuzu temelsiz bahaneyle kapattılar." değerlendirmesini yaptı.

"Ukrayna'daki çatışma, Avrupa'da Nazizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı"

Ukrayna krizine de değinen Lavrov, "Ukrayna'daki çatışmalar, Avrupa'da Nazizme yer bırakmayacak şekilde sonlandırılmalı. Ukrayna'da mevcut rejimin iktidarda kalmasına izin verirsek, 1945'te Nazizmi yenenlere ihanet etmiş oluruz." şeklinde konuştu.

Lavrov, Batılı ülkelerle ilişkilere açık olduklarını ancak bunların eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak "Geçmişte ve şimdi bizi kandıran Batı'ya hiçbir zaman güven olmayacak." ifadesini kullandı.

İran'daki durum

ABD ve İsrail'in Orta Doğu'da güvenlik konusundaki istişarelere dahil edilmesi gerektiğini belirten Lavrov, "İran'ın da Basra Körfezi bölgesindeki güvenlik sistemine dahil edilmesi, bölgede istikrarın sağlanması açısından önemli bir adım olacak." dedi.

Bakan Lavrov, İran'daki durum nedeniyle Kuzey-Güney ulaşım koridoru projesinin uygulanmasının yavaşladığını kaydederek "Ancak proje, planlarımız arasında kalıyor ve uygulanacak." diye konuştu.

Kaynak: AA