Rusya'dan Alman Gazeteciye Arama Kararı

Rusya İçişleri Bakanlığı, basın toplantısında "Ukrayna'nın daha fazla Rus'u öldürmesine yardımcı olmak için Avrupa'nın ne yapabileceğini" soran Alman gazeteci Michael Martens hakkında arama kararı çıkardı.

Bakanlığın veri tabanındaki bilgiye göre, Almanya'nın günlük gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) çalışanı gazeteci Martens, Rusya Ceza Kanunu kapsamında "uluslararası arananlar" listesine dahil edildi.

Bakanlıktan, Rus basınına konuşan isimsiz kaynaklar, Martens'in "kin ve düşmanlığa tahrik" gerekçesiyle arandığını bildirdi.

Olay

Alman gazeteci Martens, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin başkent Belgrad'da düzenlediği basın toplantısında, "Ukrayna'nın daha fazla Rus'u öldürmesine yardımcı olmak için Avrupa'nın ne yapabileceği" yönünde soru sormuştu.

Rus yetkililer de Martens'in bu ifadelerine sert tepki vermişti.

Kaynak: AA